إغلاق 93 منشأة طبية مخالفة في القليوبية

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أعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إصدار قرارات إدارية بغلق 93 منشأة طبية عبارة عن عيادات ومراكز طبية ومعامل تحاليل ومستشفيات وصيدليات غير مُرخصة ومخالفة لأحكام القانون الخاص بتنظيم العمل بالمنشآت الطبية الغير حكومية.

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وأكد الطباخ في تصريحات صحفية، القيام بتكثيف المرور الميداني على المستشفيات الحكومية والخاصة والوحدات الصحية ومعامل التحاليل والمراكز الطبية للتأكد من إتباعها كافة الإجراءات القانونية السليمة والتأكد من عملها بطريقة آمنة حرصًا على الصحة العامة للمواطنين