وكيل التعليم بالأقصر عن مذبحة قيادات الوزارة بالمحافظة: لا أتستر على الفساد

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تشهد مديرية التربية والتعليم بالأقصر، حالة من الغليان بعد الإطاحة بعدد من قياداتها، الذين اتهموا وكيل الوزارة بالتستر على الفساد ومخالفة القوانين، وهو ما سلطت "التحرير" الضوء عليه في تقرير سابق.

طه بخيت، وكيل الوزارة بالأقصر، رد على تلك الاتهامات، في تصريحات لـ"التحرير"، قائلًا إن حركة التغييرات تأتي للصالح العام، وضخ دماء جديدة لتطوير عملية التعليم، وليس لصب الغضب على أشخاص بعينهم، مؤكدًا عدم وجود خصومات شخصية أو متعلقة بالعمل مع من تم نقلهم وأنهم جميعًا زملاء أعزاء، بحسب وصفه.

وأوضح وكيل الوزارة، أن قرار نقل فتحي أبو الوفا مدير إدارة إسنا التعليمية للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جاء لعدم وجود إدارة تناسب مستواه الوظيفي كمدير عام.

وعن حديث أبو الوفا عن عدم حصوله على جزاءات أو عقوبات سابقة طوال فترة عمله، لفت وكيل الوزارة إلى أنه يمكن الرجوع إلى إدارة الشئون القانونية بالمديرية لكشف كافة قضايا الإحالات ضده للنيابة الإدارية بالأقصر وإسنا، إضافة إلى ما حصل عليه من جزاءات من النيابة الإدارية.

وعن قرار نقل محمد سعدي نوبي مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية، إلى رئاسة قسم التعليم الثانوي بإدارة الأقصر التعليمة، أكد بخيت، أن الأول تقدم إليه بهذا الطلب، نافيًا وجود مشكلات معه متعلقة بالعمل كما ذكر الأول، وأن الوظيفة التي نقل إليها مناظرة لوظيفته بالمديرية، و جرى العمل على سد مكانه الخالي.

وفيما يخص نقل موجه بإدارة التوجيه المالي والإداري إلى قسم المشتريات، أجاب وكيل الوزارة أن هذا القسم يوجد به عجز، وأن هذا الموجه من الكفاءات لذلك تم نقله إليه، معلقًا على رد الموجه بأنه لا يملك خبرة في هذا المجال: "مفيش مشكلة يروح يتعلم، ولو هوا مش كويس مكنتش وديته القسم ده".

شاهد أيضا

أما عن تصريحات صلاح محمد عثمان مدير إدارة رياض الأطفال، الذي تم نقله إلى رئيس قسم رياض الأطفال بإدارة أرمنت التعليمة، بأن القرار الصادر بنقله خاطئ لأنه ذكر عودته إلى وظيفته الأصلية كرئيس قسم بإدارة أرمنت، وأن الوظيفة الأصلية رئيس قسم رياض الأطفال بالمديرية بالندب، أشار مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، إلى أنه في حالة وجود خطأ يمكنه التظلم والتقدم بمذكرة لبحث الأمر وتصحيحه.

وتابع بخيت: "أنا بقالي سنتين وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، ولم أتستر على أي مخالفات مالية أو إدارية، ولو هناك شخص قال لي عن مخالفة مهما كانت صغيرة أو كبيرة، ولم أحيلها للتحقيق، عليه مواجهتي، والكل يعلم ذلك بديوان المديرية والإدارات التعليمة أو من تعاملت معه"، متسائًلا: "لماذا ظهرت كل هذه الاتهامات في الوقت الحالي خاصة بعد إجراء التنقلات ولم تظهر سابقًا؟".

واستطرد وكيل الوزارة، أن جمال عبيد مدير إدارة التوجيه المالي والإداري تم نقله بناءً على طلب تقدم به، وليس كما ادعى الأخير بخصوص تحويله لتقرير من الجهاز المركزي للمحاسبات إلى الشئون القانونية لعدم خصم الضرائب المتعلقة به، لافتًا إلى انه بمجرد استلامه التقرير الوارد فيه عدة أسماء، قام بعمل تأشيرة بسرعة خصم الضرائب المستحقة بما فيهم اسمه، وأمر بإحالة مخالفات أخرى وارادة في التقرير إلى الشئون القانونية.

وفيما يخص تحويل وكيل قسم التعليم الإبتدائي بالمديرية إلى وظيفة غير موجودة، طالب برفع مذكرة من قبل المتضرر لاتخاذ الإجراءات القانونية و ضمه لوظيفة أخرى.

ولفت بخيت إلى أن بدل الجهود غير العادية التي يتقاضاها بنسبة 200 % بقرار من المحافظ، بمثابة حافز يتقاضاه جميع وكلاء الوزارات على مستوى الجمهورية، وتعد الأقصر هي الأقل في النسبة من بين المحافظات، أما تقاضيه مكافآت أخرى متعلقة بالمطبعة السرية، أكد أنه يحق له ذلك بصفته المسئول عن كل كبيرة وصغيرة في الامتحانات.