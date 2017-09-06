بالأرقام.. الزمالك يعلن قائمته في الموسم الجديد

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أستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المونتنيجري نيبوشا على قائمة الفريق للموسم الجديد والتى تضم 30 لاعبًا ، وجاءت القائمة على النحو التالى:-

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(١) أحمد الشناوى (٢) محمد مجدي (٣) طارق حامد (٤) أحمد توفيق (٥) علي جبر (٦) دونجا (٧) حازم إمام (٨) محمد أشرف (٩) خالد قمر (١٠) أوباما (١١) الشامي (١٢) كابوريا (١٣) محمد رمضان (١٤) أيمن حفني (١٥) معروف يوسف (١٦) جنش (١٧) باسم مرسي (١٨) أحمد رفعت (١٩) أحمد مجدي (٢٠) محمد إبراهيم (٢١) أحمد مدبولي (٢٢) عبد لله جمعه (٢٣) كاسونجو (٢٤) محمود علاء (٢٥) داودا (٢٦) علاء الشبلي (٢٧) بنيامين (٢٨) الونش (٢٩) مؤيد العجان (٣٠) صلاح عاشور.