أخبار عاجلة

8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
8 الصبح - لو حضرت فرح الـ ex بتاعتك هتغني إيه -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - الحالة المرورية اليوم عبر" google earth " ومن داخل الإدارة المركزية للمرور -
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل -
ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

بالأرقام.. الزمالك يعلن قائمته في الموسم الجديد

Google+ Print
بالأرقام.. الزمالك يعلن قائمته في الموسم الجديد بالأرقام.. الزمالك يعلن قائمته في الموسم الجديد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

 أستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة المونتنيجري نيبوشا على قائمة الفريق للموسم الجديد والتى تضم 30 لاعبًا ، وجاءت القائمة على النحو التالى:- 

شاهد أيضا

(١) أحمد الشناوى (٢) محمد مجدي (٣) طارق حامد (٤) أحمد توفيق (٥) علي جبر (٦) دونجا (٧) حازم إمام (٨) محمد أشرف (٩) خالد قمر (١٠) أوباما (١١) الشامي (١٢) كابوريا (١٣) محمد رمضان (١٤) أيمن حفني (١٥) معروف يوسف (١٦) جنش (١٧) باسم مرسي (١٨) أحمد رفعت (١٩) أحمد مجدي (٢٠) محمد إبراهيم (٢١) أحمد مدبولي (٢٢) عبد لله جمعه (٢٣) كاسونجو (٢٤) محمود علاء (٢٥) داودا (٢٦) علاء الشبلي (٢٧) بنيامين (٢٨) الونش (٢٩) مؤيد العجان (٣٠) صلاح عاشور.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار - مدحت شلبي : سنكون في الخط الفاصل بين المتنافسين على انتخابات الأهلي والزمالك

مساء الأنوار - مدحت شلبي : سنكون في الخط الفاصل بين المتنافسين على انتخابات الأهلي والزمالك

«نار مرتضى ولا جنة عباس».. جماهير الزمالك ترفع راية الغضب في وجه سليمان

«نار مرتضى ولا جنة عباس».. جماهير الزمالك ترفع راية الغضب في وجه سليمان

خاص مع سيف - أحمد سليمان يعلن قائمته فى انتخابات الزمالك

خاص مع سيف - أحمد سليمان يعلن قائمته فى انتخابات الزمالك

خاص مع سيف - لقاء خاص مع أحمد سليمان المرشح لرئاسة نادى الزمالك وحديث عن قائمته الانتخابية

خاص مع سيف - لقاء خاص مع أحمد سليمان المرشح لرئاسة نادى الزمالك وحديث عن قائمته الانتخابية