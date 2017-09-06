تفاصيل تجدد الدم والثأر في "مشاجرة الطلبة" بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

وسط انتشار أمنى مكثف بمدخل مدينة سيدي سالم بكفر الشيخ، ناحية قرية البكاروة الغربية، مرت 24 ساعة تتضمن تفاصيل جمعت بين "الدم والثأر" إثر وقوع حادث قتل طالب ثانوي على يد زميليه، وإصابة آخر معه، في مشاجرة أسماها أهالي سيدي سالم "مشاجرة الطلبة"، ومحاولة انتقام أهليته جراء هذا الأمر، ولجوئهم إلى محاولة أعمال شغب.

أحمد مصطفى كامل، سائق، من أهالي سيدي سالم، يكشف عن الوضع الأمني بالمدينة المذكورة، ويتضمن وجود 3 سيارات أمن مركزي، ومدرعة و3 سيارات شرطة، بمنطقة مدخل المدينة بناحية قرية البكاروة الغربية، مسقط رأس المجني عليه طالب الثانوي، منعًا لتجدد اندلاع أعمال شغب والتصدي لها حال وقوعها.

وأكد السنوسي عبد القادر، عامل، لـ"مصراوي"، أن هناك حالة من الخوف والفزع تسيطر على بعض أهالي المدينة، وخاصة المقيمين بقرية البكاروة الغربية، والتي تقترب من موقف سيارات الأجرة بخط دسوق، بعدما لجأ بعض أقارب الطالب المتوفى، لقطع الطريق، لولا تدخل رجال الشرطة في الوقت المناسب.

فتح الله النمر، عامل، أشار إلى أن بعض أهالي البكاروة الغربية، عندما قطعوا طريق سيدى سالم - سد خميس، بمدخل المدينة، كانوا يبحثون عن أي أشخاص ينتمون لقرية شوغي، مسقط رأس الطالبين المتهمين، مرتكبي واقعة القتل، وذلك للثأر ردًا على مقتل ابن قريتهم، وحدثت مشاحنات بينهم وبعض سائقي السيارات.

كان مدير الأمن اللواء أحمد صالح، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة سيدي سالم، أمس الثلاثاء، عن مشاجرة بين أربعة طلاب بناحية منطقة التفتيش دائرة المركز، أسفرت عن قتيل ومصاب، نقلا إلى المستشفى المركزي.

انتقل إلى موقع الحادثة العميد محمد عمار مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، واللواء فريد مصطفى نائب مدير الأمن، ومأمور مركز شرطة سيدي سالم، والرائد حمدي أبورية رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم. وتبين أن المشاجرة اندلعت إثر خلافات قديمة بين طرف أول: "محمود. ط. إ" ١٧ سنة - أصيب بجرح طعني نافذ بالصدر من الناحية اليسرى توفي إثره، و"أحمد م.ع.م.إ" ١٧ سنة - أصيب بجرح طعني في البطن، ويقيمان بقرية البكاروة الغربية دائرة المركز، وطرف ثان: "أحمد م.ع.ن" ١٧ سنة، و"محمود م.إ.ش" ١٧ سنة، يقيمان بقرية شوغي دائرة المركز، وجميعهم طلاب بالمرحلة الثانوية.