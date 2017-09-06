"بي بي سي": انفجار مطار ويلز ناتج عن تحطم طائرة صغيرة
"بي بي سي": انفجار مطار ويلز ناتج عن تحطم طائرة صغيرة
10:36 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017
ارشيفية
كتب - علاء المطيري:
قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" - النسخة الإنلجيزية - إن طيارًا قتل في تحطم طائرة بمطار ويلز في بريطانيا.
وكان شهود عيان ذكروا أنهم سمعوا دوي انفجار في المطار، بينما أكدت الشرطة تحطم طائرة.
وذكرت "بي بي سي" أن الانفجار نتج عن تحطم طائرة صغيرة، مساء الأربعاء، حيث اشتعلت النيران فيها.
وتم إعلان موت الطيار بينما تجري التحقيقات في موقع الحادث ومنع الاقتراب من الممر الذي وقع فيه الحادث.
ولفتت "بي بي سي" إلى أن السرعة العالية هي السبب في تحطم الطائرة أنثاء محاولتها الهبوط على المدرج.
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