​فاروق حسني: قلادة النيل التي حصل عليها نجيب محفوظ فضة مطلية بالذهب

كتب- حاتم أبوالنور:

قال فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، إن قلادة النيل التي حصل عليها الأديب الراحل نجيب محفوظ مصنوعة من الفضة ومطلية بالذهب لكنها ليست ذهبًا خالصًا.

جاء ذلك تعليقًا على ما قالته "أم كلثوم"، نجلة الأديب الراحل نجيب محفوظ، أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أهدى لأبيها جائزة قلادة النيل، وصفتها بالـ"مغشوشة".

وأضاف حسني لمصراوي، أنه حينما ثار الجدل بعد تصريح نجلة الأديب الراحل سأل أحد المسئولين عن جوائز قلادة النيل، فأبلغه ذلك المسئول أن القلادة التي تمنحها إدارة الأوسمة والأنواط برئاسة الجمهورية نوعان الأولى من الذهب الخالص وتُمنح للملوك ورؤساء الدول الخارجية وهذه قيمتها مادية أكثر منها أدبية، أما الثانية مصنوعة من الفضة ومطلية بالذهب وتمنح للمصريين من الشخصيات المؤثرة وأيضًا الرؤساء.

وتابع حسني، أن جائزة قلادة النيل من أرفع الأوسمة، وهي أعلى وسام مدني في مصر، وأن قيمتها الأدبية كبيرة جدًا، ولا يترتب على تلك الجائزة أي ميزات مالية.

كانت قد صرحت "أم كلثوم" خلال حوارها في برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي بأن قلادة النيل التي أعطاها "مبارك" لوالدها في عام 1988 كانت مزيفة، وأن أسرتها فحصت الجائزة، لتفاجأ بأنها ليست مصنوعة من الذهب، إنما صنعت من الفضة وتم طلاؤها بالذهب.