بريطانيا: انفجار في مطار ويلز
بريطانيا: انفجار في مطار ويلز
10:25 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017
(مصراوي):
أفاد شهود عيان، لوسائل إعلام بريطانية عديدة، عن تحطم طائرة في مطار ويلز، وسماع دوي انفجار ضخم.
وذكرت صحيفة "ذا ديلي إكسبريس" البريطانية إن شهود عيان ومصادر في الشرطة أكدت تحطم طائرة في المطار.
وأشارت الصحيفة إلى أنه شوهدت صور عديدة لطائرة يخرج منها الدخان في مطار "كايرنارفون" بويلز، فيما هرعت سيارات الشرطة والإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث.
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