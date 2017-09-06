حبس مراهقين اثنين في أحداث مشاجرة مسلحة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أمر عمرو عبد الحليم، وكيل نيابة سيدي سالم بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، تحت إشراف المستشار أحمد عمارة، رئيس نيابة كفر الشيخ الكلية، بحبس كل من "أحمد م.ع.ن" 17عامًا، و"محمود م.إ.ش" 17 عامًا، طالبا ثانوي، يقيمان بناحية قرية شوغي، دائرة مركز شرطة سيدي سالم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويراعى التجديد لهما في الميعاد.

وطلب وكيل نيابة سيدي سالم، تحريات الواقعة وظروفها وملابساتها، والتحفظ على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، فيما وجه وكيل النيابة، للمتهمين، تهمة قتل "محمود ط.إ - 17عامًا"، طالب ثانوي، ويقيم بقرية البكاروة الغربية، وحيازة سلاح أبيض "مطواة"، بدون ترخيص.

تعود أحداث الواقعة إلى أمس الثلاثاء، عندما تلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا بفيد بوقوع مشاجرة، بناحية منطقة التفتيش، دائرة المركز، ووجود مصابين، وحالة وفاة واحدة، لدى وصولها لمستشفى سيدي سالم المركزي.

انتقل العميد محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، واللواء فريد مصطفى، نائب مدير الأمن، ومأمور مركز شرطة سيدي سالم، والرائد حمدي أبورية، رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم، إلى مكان المشاجرة.

وكشفت تحريات الرائد حمدي أبورية، ومعاونيه النقباء أحمد الدمرداش، وأحمد قطاطو، وعماد مطاوع، أن مشاجرة وقعت بين طرفين "طلاب ثانوي" بسبب مشادة كلامية حادة بينهم، نتيجة خلافات قديمة، تطورت إلى حدوث المشاجرة، ما أدى إلى تعدى الطرف الثاني "المحبوسين"، على الطرف الأول، المتوفى وآخر مصاب يدعى "أحمد م.ع.م.إ - 17عامًا".

تحرر عن ذلك المحضر رقم ٤٩٨٦٨ لسنة ٢٠١٧ جنح مركز شرطة سيدي سالم، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.