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قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على مركز الأمن الجنائي في الرقة

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مصراوي Masrawy

قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على مركز الأمن الجنائي في الرقة

09:52 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على مركز الأمن الجنائي في الرقة

قوات سوريا الديمقراطية

دمشق - (د ب أ):
قال قائد عسكري من قوات سورية الديمقراطية (قسد) إن قواتهم حققت تقدماً مهما، الأربعاء، وسيطرت على مركز الأمن الجنائي ومركز المرور في مدينة الرقة شمال شرق سورية.

وأضاف القائد العسكري - الذي لم يذكر اسمه - لوكالة الأنباء الألمانية أن قوات قسد سيطرت على مركز الأمن الجنائي، ومركز المرور في حي النور جنوب مدينة الرقة، وقتلت أكثر من 12 عنصرًا من مسلحي تنظيم داعش ".

وأكد القائد العسكري أن "معارك عنيفة تجري حاليا في محيط مشفى الطب الحديث والقصر العدلي غرب المدينة وفي شارك المنصور شرقها ".

وأطلقت قوات سورية الديمقراطية عملية تحرير مدينة الرقة منذ بداية شهر يونيو الماضي.

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مصراوي Masrawy

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