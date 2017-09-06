كلاب بوليسية تبحث عن ضحايا عقار محرم بك تحت الأنقاض

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن عملية رفع الأنقاض بالعقار المنهار صباح اليوم الأربعاء، بمنطقة محرم بك وسط المدينة مستمرة، باستخدام المعدات الثقيلة بالمحافظة والحماية المدنية والمطافئ، مشيرًا إلى الاستعانة بالكلاب البوليسية للبحث والكشف عن وجود أي متوفيين تحت الأنقاض.

وشدد سلطان، على جميع المسؤولين، بتكثيف الأعمال إنهاء رفع الأنقاض في أسرع وقت ممكن، لافتا إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة والمرافق والإسعاف منذ صباح اليوم، وإخلاء العقار المجاور له وفرض كردون أمني بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حماية لأرواح المواطنين، فيما تم انتشال جثة واحدة لسيدة كانت تمر بجوار العقار لحظة انهياره وتم نقلها إلى المشرحة في الحال .

شاهد أيضا

يذكر أنه في صباح اليوم انهار العقار الكائن بـ٧١ شارع المعز مع شارع أمينة رافعي التابع لحي وسط، وهو عقار قديم مكون من دور أرضي و٤ أدوار، وصادر له قرار ترميم رقم ٤٤ لسنه٩١ ولم يتم تنفيذه وتم تحرير محضر بعدم التنفيذ رقم 50.