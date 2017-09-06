سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة: لا يزال "نظام مادورو" يسلب الشعب الفنزويلي حريته

نيويورك - (د ب أ):

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، الاربعاء، إن خطط فنزويلا للتحدث أمام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف، الأسبوع المقبل، تشكل استهزاء بالمجلس.

ومن المقرر أن يلقى وزير الخارجية الفنزويلى خورخى أريزا كلمة أمام المجلس فى اعقاب تقرير أتهم فيه حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بسحق المعارضة السياسية بالقوة الدموية منذ اندلاع الاحتجاجات ضدها فى ابريل.

وقالت هالي - في بيان: "تحدث وزير الخارجية الفنزويلي أمام المجلس يشكل استهزاء بالمجلس. لا يزال نظام مادورو يسلب الشعب الفنزويلي حريته وازدهاره".

وتابعت: "بدلا من الترحيب بوزير الخارجية الفنزويلي، يجب على مجلس حقوق الانسان أن يندد بحكومته".

ومن المقرر ان يتحدث أريزا فى جلسة الخريف التى يعقدها المجلس لمدة ثلاثة أسابيع على الرغم من الارتباك الأخير حول ما إذا كان مادورو نفسه سيتحدث هناك.

وأعلن متحدث باسم مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أمس الثلاثاء، إنه كان من المقرر أن يتحدث مادورو في افتتاح الجلسة، إلا أن هذا الأمر لم يعد مقررًا حتى الآن.