أخبار عاجلة

8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
8 الصبح - لو حضرت فرح الـ ex بتاعتك هتغني إيه -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - الحالة المرورية اليوم عبر" google earth " ومن داخل الإدارة المركزية للمرور -
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل -
ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة: لا يزال "نظام مادورو" يسلب الشعب الفنزويلي حريته

Google+ Print

مصراوي Masrawy

سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة: لا يزال "نظام مادورو" يسلب الشعب الفنزويلي حريته

09:45 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

نيكولاس مادورو

نيويورك - (د ب أ): 

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، الاربعاء، إن خطط فنزويلا للتحدث أمام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف، الأسبوع المقبل، تشكل استهزاء بالمجلس.

ومن المقرر أن يلقى وزير الخارجية الفنزويلى خورخى أريزا كلمة أمام المجلس فى اعقاب تقرير أتهم فيه حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بسحق المعارضة السياسية بالقوة الدموية منذ اندلاع الاحتجاجات ضدها فى ابريل.

وقالت هالي - في بيان: "تحدث وزير الخارجية الفنزويلي أمام المجلس يشكل استهزاء بالمجلس. لا يزال نظام مادورو يسلب الشعب الفنزويلي حريته وازدهاره".

وتابعت: "بدلا من الترحيب بوزير الخارجية الفنزويلي، يجب على مجلس حقوق الانسان أن يندد بحكومته".

ومن المقرر ان يتحدث أريزا فى جلسة الخريف التى يعقدها المجلس لمدة ثلاثة أسابيع على الرغم من الارتباك الأخير حول ما إذا كان مادورو نفسه سيتحدث هناك.

وأعلن متحدث باسم مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أمس الثلاثاء، إنه كان من المقرر أن يتحدث مادورو في افتتاح الجلسة، إلا أن هذا الأمر لم يعد مقررًا حتى الآن.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أبو الغيط يستنكر الانتهاكات التي يتعرض لها "مسلمو الروهينجا"

    أخبار

  • الأمم المتحدة: الجيش السوري مسؤول عن هجوم خان شيخون الكيميائي

    أخبار

  • دي ميستورا يعلن قرب تحرير دير الزور السورية من تنظيم داعش

    أخبار

  • مقتل جنديين أمميين وإصابة اثنين آخرين بانفجار لغم في مالي

    أخبار

إعلان

f0bbba56e5.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب"

هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب"

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة