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أمريكا تدعو مجلس الأمن إلى تجميد أصول زعيم كوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

أمريكا تدعو مجلس الأمن إلى تجميد أصول زعيم

09:40 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

أمريكا تدعو مجلس الأمن إلى تجميد أصول زعيم كوريا الشمالية

كيم جونج أون

نيويورك - (د ب أ): 

دعت الولايات المتحدة - في مشروع قرار أممي جديد حول كوريا الشمالية - إلى تجميد أصول زعيم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وتضمن مشروع القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة و تم توزيعه، اليوم الأربعاء، على أعضاء مجلس الأمن، فرض حظر نفطي على كوريا الشمالية ومنع صادراتها من المنسوجات.

وجاء توزيع مشروع القرار عقب اجتماع طارئ عقده مجلس الأمن، أول أمس الإثنين، لمناقشة قيام كوريا الشمالية باختبار قنبلة هيدروجينية.

ومن المقرر أن يتم التصويت على مشروع القرار الجديد يوم الاثنين المقبل.

وتتعرض كوريا الشمالية لعقوبات من جانب مجلس الأمن الدولي على خلفية تجاربها النووية والصاروخية السابقة.

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مصراوي Masrawy

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