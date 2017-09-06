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وزير داخلية لبنان: أمير "داعش" بالرقة وراء إعدام العسكريين اللبنانيين

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مصراوي Masrawy

وزير داخلية لبنان: أمير "داعش" بالرقة وراء إعدام العسكريين اللبنانيين

09:34 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق

بيروت - ( د ب أ ):

أعلن وزير الداخلية والبلدبات اللبناني نهاد المشنوق، اليوم الاربعاء، أن إعدام العسكريين المختطفين لدى "داعش" نفذّه أمير "داعش" الشرعي في الرقة الملقب بـ"أبو بلقيس"، قبل عامين.

وفي وقت سابق اليوم، كشف الناطق باسم أهالي العسكريين المخطوفين حسين يوسف عن معارضة الأهالي حضور المشنوق مراسم تشييع القتلى، بعد غد الجمعة.

وقال يوسف في تصريح صحفي إن امهات الشهداء لا يستطعن رؤيته هناك، لأنه من الممكن أن يحدث أي تصرف يسيء له وللشهداء، ولذلك تمنينا عدم حضوره".

وأشار يوسف إلى أن المشنوق قال، عام 2015، إنه يعمل على تنظيف السجون ونحن لم نكن ضد ذلك، ولكن توقيت ذلك في تلك المرحلة كان قاسيا بالنسبة لنا، وفي تلك المرحلة استشهد العسكريون وقال يومها، لقد قتلوهم ونعتبرهم شهداء ونلصق صورهم على الجدران".

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزير المشنوق إن التحقيقات الرسمية المبدئية التي رافقت الكشف عن مصير العسكريين، أفادت بأن أمير داعش الشرعي، ولقبه أبو بلقيس، قتل العسكريين المخطوفين قبل عامين.

وكان قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون قد أبلغ، الأربعاء، أهالي العسكريين الذين خطفهم"داعش" منذ العام 2014، بأن نتائج فحوض الحمض النووي أثبتت أن الجثامين التي تم العثور عليها في نهاية، أغسطس الماضي، في جرود عرسال تعود لأبنائهم.

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