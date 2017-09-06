السفير البريطاني بالقاهرة يدشن مبادرة "خلصانة بشراكة" لدعم المرأة

القاهرة- أ ش أ:

أعلن السفير البريطاني بالقاهرة جون كاسن، اليوم الأربعاء، أنه سيتم خلال الشهر الجاري إطلاق مبادرة لدعم دور وقيادة المرأة.

وقال كاسن، في تصريح له، إن المبادرة التي تحمل اسم "جندر سبتمبر" سيتم إطلاقها للسنة الثانية بهدف دعم دور و قيادة المرأة لأن الاقتصاد المزدهر يحتاج إلى شراكة.

وأضاف السفير البريطاني، أنه خلال ‏الأسبوع الأول من المبادرة سيتم التركيز على نماذج لسيدات في مجالات العلوم والتكنولوجيا، لافتا أن مساهمات السيدات في هذا المجال خلقت فرص عمل للملايين.

كما أطلق السفير البريطاني بالقاهرة - على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر"- وسمًا (هاشتاج) لهذه المبادرة بعنوان " خلصانة بشراكة".