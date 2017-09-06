رسميا.. إعادة مباراة السنغال وجنوب إفريقيا في تصفيات المونديال

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قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إعادة مباراة جنوب افريقيا والسنغال في تصفيات كأس العالم بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية الخاص بإيقاف الحكم الغاني جوزيف لامبتي مدى الحياة بسبب التلاعب في نتايج المباريات .

وحسب اللجنة التأديبية بـ"الفيفا"، فإنه تم حرمان الحكم الغاني جوزيف أودارتي لامبتي، من المشاركة في أي نشاط ذي صلة بكرة القدم، على المستويين المحلي والدولي، مدى الحياة.

واستقرت اللجنة، على أن لامبتي، انتهك لوائح الفيفا، فيما يتعلق بالتأثير بشكل غير قانوني، على نتائج المباريات خلال المباراة، التي جمعت بين جنوب أفريقيا، والسنغال في 12 نوفمبر الماضي بتصفيات مونديال روسيا.

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وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم 12 نوفمبر القادم لإعادة المباراة بين جنوب إفريقيا والسنغال.