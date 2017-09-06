أخبار عاجلة

8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
8 الصبح - لو حضرت فرح الـ ex بتاعتك هتغني إيه -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - الحالة المرورية اليوم عبر" google earth " ومن داخل الإدارة المركزية للمرور -
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل -
ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

رسميا.. إعادة مباراة السنغال وجنوب إفريقيا في تصفيات المونديال

Google+ Print
رسميا.. إعادة مباراة السنغال وجنوب إفريقيا في تصفيات المونديال رسميا.. إعادة مباراة السنغال وجنوب إفريقيا في تصفيات المونديال

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إعادة مباراة جنوب افريقيا والسنغال في تصفيات بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية الخاص بإيقاف الحكم الغاني جوزيف لامبتي مدى الحياة بسبب التلاعب في نتايج المباريات .

وحسب اللجنة التأديبية بـ"الفيفا"، فإنه تم حرمان الحكم الغاني جوزيف أودارتي لامبتي، من المشاركة في أي نشاط ذي صلة بكرة القدم، على المستويين المحلي والدولي، مدى الحياة.

واستقرت اللجنة، على أن لامبتي، انتهك لوائح الفيفا، فيما يتعلق بالتأثير بشكل غير قانوني، على نتائج المباريات خلال المباراة، التي جمعت بين جنوب أفريقيا، والسنغال في 12 نوفمبر الماضي بتصفيات مونديال .

شاهد أيضا

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم 12 نوفمبر القادم لإعادة المباراة بين جنوب إفريقيا والسنغال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا

الرئيس الألماني يدعو إلى التواصل مع روسيا

سفير مصر الجديد لدى روسيا يلتقي «كوبر» لبحث استعدادت المونديال

سفير مصر الجديد لدى روسيا يلتقي «كوبر» لبحث استعدادت المونديال