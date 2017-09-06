أخبار عاجلة

8 الصبح - لو هتختار شريك حياتك " الإنطباع الأول بالشكل أم المضمون " ؟ -
رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي -
هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
8 الصبح - لو حضرت فرح الـ ex بتاعتك هتغني إيه -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - الحالة المرورية اليوم عبر" google earth " ومن داخل الإدارة المركزية للمرور -
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل -
ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

​الصحة: 5 وفيات جديدة بين الحجاج المصريين.. وارتفاع الحصيلة لـ63

Google+ Print

مصراوي Masrawy

​الصحة: 5 وفيات جديدة بين الحجاج المصريين.. وارتفاع الحصيلة لـ63

09:36 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

​الصحة: 5 وفيات جديدة بين الحجاج المصريين.. وارتفاع الحصيلة لـ63

أرشيفية

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الأربعاء، وفاة 5 حجاج بين الحجاج المصريين بالأراضي جدد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 63 منذ بدء موسم الحج.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس بعثة الحج الطبية، أن المتوفين الخمسة هم: ليلى عبدالحميد أحمد محمد، تتبع حج السياحة، من محافظة الدقهلية، ورضا ابراهيم السيد حميدة، حج فرادي، وزينب محمد قطب الأشوح، حج فرادى، ومحمود محمد الحسيني العناني، يتبع حج القرعة، من محافظة الغربية، وإيمان عزت حنفي، تتبع حج الهيئات، من محافظة القاهرة.

وأشار "الأنصاري"، إلى أن الخمسة توفوا إثر توقف بعضلة القلب والتنفس، لافتاً إلى أن الأربع حالات الأولى توفت بمستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة، أما الحالة الأخيرة توفيت بالمدينة المنورة.

وأضاف رئيس بعثة الحج الطبية، أن غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة تبقت بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 58 حالة

    أخبار

  • الصحة: لجنة "وقائية" لكشف أسباب الوفاة الغامضة لـ3 أطفال بالمنوفية

    أخبار

  • ​الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 57 حالة

    أخبار

  • الصحة: 4 وفيات جديدة بين الحجاج المصريين.. وارتفاع الحصيلة لـ54

    أخبار

إعلان

6328a968de.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

سفير السعودية: فخورا بمصافحة الجنود الذين دافعوا عن مصر (فيديو)

سفير السعودية: فخورا بمصافحة الجنود الذين دافعوا عن مصر (فيديو)

السعودية تدرج كيانين و11 شخصا في اليمن على قائمة الإرهاب

السعودية تدرج كيانين و11 شخصا في اليمن على قائمة الإرهاب

ولي عهد أبوظبي: السعودية تقود المنطقة للاستقرار والتنمية

ولي عهد أبوظبي: السعودية تقود المنطقة للاستقرار والتنمية