​الصحة: 5 وفيات جديدة بين الحجاج المصريين.. وارتفاع الحصيلة لـ63

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الأربعاء، وفاة 5 حجاج بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية جدد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 63 منذ بدء موسم الحج.

وأوضح الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس بعثة الحج الطبية، أن المتوفين الخمسة هم: ليلى عبدالحميد أحمد محمد، تتبع حج السياحة، من محافظة الدقهلية، ورضا ابراهيم السيد حميدة، حج فرادي، وزينب محمد قطب الأشوح، حج فرادى، ومحمود محمد الحسيني العناني، يتبع حج القرعة، من محافظة الغربية، وإيمان عزت حنفي، تتبع حج الهيئات، من محافظة القاهرة.

وأشار "الأنصاري"، إلى أن الخمسة توفوا إثر توقف بعضلة القلب والتنفس، لافتاً إلى أن الأربع حالات الأولى توفت بمستشفى النور التخصصي في مكة المكرمة، أما الحالة الأخيرة توفيت بالمدينة المنورة.

وأضاف رئيس بعثة الحج الطبية، أن غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة تبقت بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.