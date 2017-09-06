عمدة مدينة ألمانية يستقيل بسبب تصريحات عن "النازية"

برلين - (د ب أ):

استقال عمدة مدينة "هيركسهايم إم بِرج" الألمانية بعد الانتقادات الحادة التي تعرض لها بسبب تصريحاته عن العهد النازي.

وذكرت بلدية المدينة، اليوم الأربعاء، أن العمدة رونالد بِيكر استقال على خلفية تصريحاته في القناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ARD" بشأن جرس الكنيسة الخاصة بالمدينة، والذي يحمل عبارة "كل شيء من أجل الوطن هتلر".

ويوجد هذا الجرس في برج الكنيسة البروتستانتية بالمدينة منذ عام 1934، ولكنه ليس ملكا للكنيسة بل للبلدية، أي خاضع للقرار السياسي.

وقال بيكر، في بيان، إن المقابلة نشرت مختصرة و تم اجتزاء عبارات من سياقها، وإنه "يتبرأ بشدة" من أي تصريح له من شأنه أن يمجد المرحلة النازية.

وكان بيكر قد قال في هذه التصريحات، التي عادت عليه بأشد الانتقادات، إنه فخور بامتلاك البلدية جرسا عليه هذه العبارة، وإن هذا الجرس هو الوحيد من نوعه في ولاية راينلاند بفالتس.

وأضاف بيكر أن اسم هتلر مرتبط دائما باضطهاد اليهود وبفترات الحروب.

ونصح بيكر بأن يكون الحديث عن هتلر أشمل من ذلك و "أن يقول الناس إن ما ارتكبه هتلر كان فظائع ،وأشياء شرع فيها هتلر ولازلنا نستغلها حتى اليوم".

كما اقترح عمدة المدينة الألماني المستقيل أن تكون هناك لوحة خاصة بالجرس، مكتوب عليها أنه ليست كل الأشياء التي كانت موجودة في عهد هتلر كانت سيئة.

وأعلن مجلس بلدية هيركسهايم تبرأه من هذه التصريحات، معتبرا إياها ضارة بالبلدية وطالب بيكر بالاستقالة.

وأعلن حزب "الناخبون الأحرار" ،الذي ينتمي إليه بيكر، أنه يعتزم التشاور بشأن اتخاذ إجراءات تأديبية ضد بيكر وربما فصله من الحزب.