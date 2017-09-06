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أمريكا: نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي يستقيل من منصبه

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مصراوي Masrawy

أمريكا: نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي يستقيل من منصبه

09:23 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

أمريكا: نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي يستقيل من منصبه

ستانلي فيشر

واشنطن - (د ب أ):
أعلن "ستانلي فيشر" نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، الأربعاء، استقالته من منصبه لأسباب شخصية.

تأتي الاستقالة في ظل حالة الغموض التي تحيط بمستقبل رئاسة المجلس بعد انتهاء فترة ولاية الرئيسة الحالية "جانيت يلين" مطلع العام المقبل، في حين لم يتضح حتى الآن ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد سيعيد تعيينها أم لا.

يذكر ان "فيشر" البالغ من العمر 73 عاما يحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية وانضم إلى مجلس الاحتياط الاتحادي عام 2014 ومن المقرر انتهاء عضويته عام 2020.

وتولى "فيشر" رئاسة لجنة الاستقرار المالي ولجنة الأبحاث والمراقبة المالية والاقتصادية في مجلس الاحتياطي الاتحادي ومثل المجلس في اجتماعات مجموعة الدول العشرين ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وغيرها من الفاعليات الدولية.

تولى "فيشر" رئاسة البنك المركزي الإسرائيلي خلال الفترة من 2005 إلى 2013. وقد أدار السياسة النقدية لإسرائيل بنجاح خلال الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008 وهو يعتبر خبيرا في السياسة النقدية.

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مصراوي Masrawy

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