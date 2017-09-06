ابنة موظف بالسفارة الألمانية في واشنطن تطعن زميلها

واشنطن - (د ب أ):

طعنت فتاة ألمانية زميلها في مدرسة خاصة بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وأكد متحدث باسم السفارة الألمانية في واشنطن، الأربعاء، أن الفتاة 12 عاما، هي ابنة موظف بالسفارة.

من جانبها، أوضحت الشرطة الأمريكية أن الفتاة تتمتع بحصانة دبلوماسية، ولذلك لم يتم القبض عليها بعد.

ووقع الحادث، أمس الثلاثاء، في المدرسة البريطانية الدولية، وهي من المدارس الخاصة المرموقة.

وحسب بيانات الشرطة، فإن قوات الإنقاذ التي تم استدعاؤها، عثرت على المجني عليه، 13 عاما، في ساحة المدرسة وبه عدة طعنات، وتجري معالجته في المستشفى، وأشارت الشرطة إلى أن الإصابات لا تشكل خطرا على حياته.

وقال المتحدث باسم السفارة إن وزارة الخارجية الأمريكية أخطرت السفارة بالحادث مساء أمس، ولفت إلى أنه يجري الآن توضيح ما حدث بالضبط لسلطات التحقيق، ونوه إلى أن السفارة ستتعاون بشكل كامل مع هذه السلطات.