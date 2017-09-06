حسن النحاس رئيسًا للقطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام

كتبت- ندى شريف:

أصدر حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قرارًا بتكليف حسن النحاس للقيام بمهام وظيفة رئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية بالهيئة الوطنية للإعلام، بعد انتهاء فترة المد لرئيس القطاع شوقية عباس.

وشغل النحاس مناصب، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بقطاع القنوات المتخصصة، ثم عين رئيسا للشئون المالية والإدارية برئاسة الهيئة الوطنية للإعلام، قبل أن يتم تعيينه رئيسا للشئون المالية والإدارية بقطاع الأمانة العامة بالهيئة.