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حسن النحاس رئيسًا للقطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام

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مصراوي Masrawy

حسن النحاس رئيسًا للقطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام

09:13 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

حسن النحاس رئيسًا للقطاع الاقتصادي بالهيئة الوطنية للإعلام

حسين زين

كتبت- ندى شريف:

أصدر حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قرارًا بتكليف حسن النحاس للقيام بمهام وظيفة رئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية بالهيئة الوطنية للإعلام، بعد انتهاء فترة المد لرئيس القطاع شوقية عباس.

وشغل النحاس مناصب، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بقطاع القنوات المتخصصة، ثم عين رئيسا للشئون المالية والإدارية برئاسة الهيئة الوطنية للإعلام، قبل أن يتم تعيينه رئيسا للشئون المالية والإدارية بقطاع الأمانة العامة بالهيئة.

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