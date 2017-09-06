تفاصيل جلسة مرتضى منصور مع اللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق الدوري

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اجتمع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مع لاعبي الفريق الاول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفنى بقيادة نيبوشا وحرص رئيس القلعة البيضاء على الاجتماع باللاعبين لمساندتهم ومطالبتهم بأهمية التركيز في الفترة المقبلة.

وقال منصور للاعبيه: "كنت حريص على اللقاء بكم قبل بداية الموسم ، وأشكر في البداية كل من رحلوا سواء شيكابالا وإسلام جمال وإبراهيم عبد الخالق ومحمد كوفي وأحمد جعفر، والمجلس جدد دماء الفريق".

وتابع: "أعظم مدرب في العالم لو معه لاعبين يسيطر عليهم الكسل لن يفعل شيئا، وكلكم من أفضل اللاعبين ودوليين ومستوى واحد، ولا يوجد لاعب جديد وآخر قديم كلكم أبناء نادي الزمالك ".

ووجه رئيس الزمالك رسالة للاعبيه: "يجب أن نتفق أن من يلتزم فأهلا وسهلا به، ومن لن يلتزم فليبحث عن عقد في نادي آخر، لكم دور معين وهو اللعب والفوز وتصدر الدوري من البداية وأنا دوري توفير الراحة ومستحقاتكم".

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وأردف: "يجب أن تسود روح الجماعة والحب والألتزام بين اللاعبين وأن يكون قائد الفريق مساعدًا للجهاز الفني، وأي لاعب يواجه مشكلة أمامه مدير كرة فممنوع التوجه لمجلس الإدارة، والأهم أن يحب الجميع النادي مثل طارق يحيى".

وشدد منصور أن المونتيجري نيبوشا المدير الفني للزمالك هو المسئول عن كل شئ في الموسم الجديد، وأنه يجب التحلي بإرادة النصر في الموسم الجديد، وأتوقع أن ينضم 12 لاعب من الزمالك لصفوف المنتخب.

وأشار منصور إلى أن كل اللاعبين الجدد حصلوا على مستحقاتهم المالية وأن باقي اللاعبين سيتسلمون مستحقاتهم من الخزينة غدًا.