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تركيا تشيد سجونًا جديدة تكفي لأكثر من 50 ألف شخص

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مصراوي Masrawy

تركيا تشيد سجونًا جديدة تكفي لأكثر من 50 ألف شخص

08:39 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

تركيا تشيد سجونًا جديدة تكفي لأكثر من 50 ألف شخص

أرشيفية

إسطنبول - (د ب أ): 

يجري حاليا إنشاء سجون جديدة في تركيا فيما تسعى حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى أن تتناسب البنية التحتية للسجون مع الزيادة في عدد النزلاء الذين تم القبض عليهم بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، العام الماضي.

وأكد وزير العدل عبد الحميد جول، الأربعاء، أن أعمال الإنشاء جارية، بعد يوم من نشر صحيفة "حرييت" لتصريح على لسان وكيل وزارة العدل، كنان إبيك، مفاده أنه يتم تشييد أكثر من 50 سجنا، يكفي كل منها لألف نزيل.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول" الرسمية عن جول قوله إن أعمال البناء سوف تستغرق وقتا لأن السجون الجديدة ستكون "شديدة الحراسة". ورفض الوزير التصريح بعدد السجون الجاري تشييدها ومواقعها.

وزُج في السجون بأكثر من 50 ألف شخص بموجب حالة الطوارئ، التي دخلت حيز التنفيذ بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي نفذها أفراد من الجيش في يوليو 2016.

وبالإضافة إلى الـ50 ألف شخص المقبوض عليهم على خلفية الانقلاب، ارتفع عدد المحتجزين، وسط عمليات القبض واسعة النطاق التي تستهدف نشطاء أكراد، غالبًا ما يتم اتهامهم بأن لهم صلة بالإرهاب.

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