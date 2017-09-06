المدعي العام الإيطالي يطلع عائلة "ريجيني" على آخر مستجدات التحقيقات

كتب - عبدالعظيم قنديل:

التقت أسرة الشاب الإيطالي الذي قتل في القاهرة، جوليو ريجيني، المدعى العام الإيطالي الذي يحقق في وفاة ابنهم، وقد سلط الاجتماع الضوء على الوثائق التي تضمنت استجواب عناصر بوزارة الداخلية المصرية، وهي الوثائق التي أرسلتها السلطات المصرية إلى النيابة العامة الإيطالية الشهر الماضي، وذلك حسبما أفادت وكالة "أنسا" الإيطالية اليوم الأربعاء.

ونقلت "أنسا" عن مصادر مطلعة أن تلك الوثائق لم تتضمن أى دليل مقنع لمعرفة هوية القاتل الذي قام بتعذيب وقتل الباحث الإيطالي، كما أشارت الوكالة الإيطالية إلى أن عائلة ريجيني مازالت تعتقد أنه لم يتم تحقيق أي تقدم حقيقي في التحقيقات الجارية حول مقتل "ريجيني".

من جانب آخر، استقبلت رئيسة مجلس النواب الإيطالي، لاورا بولدريني، جيامباولو كانتيني، السفير الإيطالي الجديد لدى القاهرة، حيث شددت رئيسة مجلس النواب الإيطالي على ضرورة سلك كل الطرق الممكنة للوصول إلى الحقيقة حول مقتل الشاب جوليو ريجيني، وذلك وفقًا لما أوردته وكالة "أنسا" الإيطالية.

وقالت بولدريني: "إن وضوح الاهمية الجيوسياسية للعلاقات مع مصر وذلك ايضا بالنسبة لتداعيات العلاقات مع ليبيا المجاورة، ولكن العدالة وحقوق الانسان ليست قابلة للتفاوض".

وكان قد أعلن وزير الخارجية الإيطالى أنجيلينو ألفانو، الاثنين الماضي، أن سفير بلاده لدى مصر جيامباولو كانتينى سيتسلم منصبه بالقاهرة فى 14 سبتمبر الجارى، لافتا إلى أنه فى اليوم نفسه، سيباشر السفير المصرى هشام بدر مهامه فى روما.

وكانت الحكومة الإيطالية استدعت السفير الإيطالي في أبريل من العام الماضي وظلت السفارة في القاهرة بدون سفير حتى الآن، كما لم ترسل الحكومة المصرية سفيرها إلى روما هشام بدر منذ عودة السفير المصري السابق عمرو حلمي في يناير الماضي.

يذكر أن ريجيني كان طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج، وتواجد بالقاهرة منذ سبتمبر 2015، لتحضير أطروحته للدكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء 25 يناير من العام الماضي في حي الدقي، قبل أن يعثر على جثته على طريق القاهرة الإسكندرية وعليها آثار تعذيب، في 3 فبراير من العام الماضي، ما آثار أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين مصر وإيطاليا.