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غارة جوية أمريكية تقتل 3 من مسلحي حركة الشباب الصومالية

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مصراوي Masrawy

غارة جوية أمريكية تقتل 3 من مسلحي حركة الشباب الصومالية

08:18 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

غارة جوية أمريكية تقتل 3 من مسلحي حركة الشباب الصومالية

أرشيفية

جوهانسبرج - (د ب أ):

ذكرت القيادة الأمريكية فى إفريقيا - في بيان، الأربعاء، أن 3 من مسلحي حركة الشباب قتلوا في غارة جوية في الصومال.

وقال مسؤولون أمريكيون إن القوات الأمريكية شنت غارة، أمس الثلاثاء، في منطقة "باي" على بعد حوالى 75 كيلومترا من العاصمة مقديشيو، دعما لبعثة الاتحاد الافريقي، والجيش الصومالي.

وتدعم الولايات المتحدة العمليات ضد حركة الشباب الاسلامية الصومالية المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة، في إطار حربها العالمية ضد الارهاب.

وقال البيان إن حركة الشباب أعلنت التزامها بالتخطيط لشن هجمات ضد الولايات المتحدة وشركائنا في المنطقة".

وفى الشهر الماضى قالت القيادة الأمريكية فى إفريقيا والحكومة الصومالية إنهما ستجريان تحقيقات في الادعاءات بان عملية مشتركة كانت تستهدف حركة الشباب أسفرت عن مقتل عشرة مدنيين.

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