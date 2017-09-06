مصرع فتاة وإصابة اثنين آخرين إثر اصطدام قطار بـ"توك توك" في قنا

قنا – عبد الرحمن القرشي:

لقيت فتاة مصرعها، وأصيب شخصان آخران، اليوم الأربعاء، إثر تصادم القطار رقم 747 ركاب وتوك توك أمام مزلقان بمركز دشنا.

جرى نقلهم لمستشفى دشنا المركزي، وتبين أن القطار كان قادمًا من الأقصر ومتجهًا إلى نجع حمادي وفوجئ بسائق التوك توك يعبر مزلقانًا غير قانوني فاصطدم به.

وأفاد مرفق إسعاف قنا، بتلقي إخطار يفيد وقوع تصادم بين قطار ركاب وتوك توك، وجرى الدفع بعدد 4 سيارات إسعاف لمكان الواقعة، وتبين مصرع المدعوة "أماني أحمد شكري - 23 سنة" وإصابة كل من: "وليد محمود جاد - 27 سنة" بكسور بالساقين ونزيف بالمخ، و"مصطفى شوقي محمود - 18سنة" بنزيف بالمخ وغيبوبة، وجميعهم مقيمون بمركز دشنا شمال قنا.

نقلت الجثة لمشرحة مستشفى دشنا المركزي، والمصابان لمستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم