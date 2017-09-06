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إنشاء 32 مدرسة جديدة في القليوبية

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إنشاء 32 مدرسة جديدة في القليوبية إنشاء 32 مدرسة جديدة في القليوبية

التحرير

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أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، أنه تم الانتهاء من إنشاء 32 مدرسة، وجارٍ العمل في 52 أخرى، كما تم إسناد الأعمال لعدد 92 مدرسة للمقاولين والشركات بتكلفة تقديرية مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الأربعاء،بمدير هيئة الأبنية التعليمية ووكيل وزارة التربية والتعليم ورؤساء المدن والأحياء .

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وأكد المحافظ، أن هيئة الأبنية التعليمية أطلقت مبادرة ( نظف مدرستك) بدءًا من الأسبوع المقبل، وتنتهي قبل بدء العام الدراسي بأسبوع، وتم تخصيص مبلغ من 10 إلى 15 ألف جنيه لكل مدرسة لتنفيذ هذه المبادرة.

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التحرير

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