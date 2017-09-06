أيمن حفني يجدد 3 مواسم للزمالك

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نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور في تجديد عقد أيمن حفني صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة 3 مواسم.

وجدد حفني عقده في جلسة جمعته بمرتضى منصور وأحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وحسين السيد مدير الكرة وأيمن حافظ المدير الإداري.

وانضم حفني للزمالك قادمًا من طلائع الجيش في موسم 2014-2015 وحقق مع القلعة البيضاء بطولة الدوري المصري ولقبي كأس مصر وكأس السوبر.

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يذكر أن فريق الزمالك يستعد لمواجهة الإنتاج الحربى، يوم السبت المقبل، فى إطار الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى الممتاز.