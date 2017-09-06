أخبار عاجلة

هكذا تكشف كذب من يحدثك عبر "واتس آب" -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
8 الصبح - أعلى 10 فيديوهات هذا الأسبوع على السوشيال ميديا -
8 الصبح - لو حضرت فرح الـ ex بتاعتك هتغني إيه -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017 -
8 الصبح - الحالة المرورية اليوم عبر" google earth " ومن داخل الإدارة المركزية للمرور -
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل -
ورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
العبادي من طهران: لا نقبل إلا بإلغاء نتائج الاستفتاء -
بالصور.. ألوان الأظافر الأنسب لهذا الشتاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

أيمن حفني يجدد 3 مواسم للزمالك

Google+ Print
أيمن حفني يجدد 3 مواسم للزمالك أيمن حفني يجدد 3 مواسم للزمالك

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نجح مجلس إدارة نادي برئاسة في تجديد عقد أيمن حفني صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة 3 مواسم.

وجدد حفني عقده في جلسة جمعته بمرتضى منصور وأحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وحسين السيد مدير الكرة وأيمن حافظ المدير الإداري.

وانضم حفني للزمالك قادمًا من طلائع الجيش في موسم 2014-2015 وحقق مع القلعة البيضاء بطولة الدوري المصري ولقبي كأس وكأس السوبر.

شاهد أيضا

يذكر أن فريق الزمالك يستعد لمواجهة الإنتاج الحربى، يوم السبت المقبل، فى إطار الجولة الأولى من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

أيمن حفني

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية "

8 الصبح - فقرة أنا المصري عن " محمود بكر ... المعلق الظريف صاحب القفشات الكوميدية "

8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017

8 الصبح - فقرة أحسن ناس | أهم ما حدث في محافظات مصر بتاريخ 26- 10-2017