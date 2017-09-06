رومانيا تشتري قاذفات صواريخ أمريكية لدعم دورها داخل "الناتو"

بوخارست - (د ب أ):

أكدت رومانيا، الأربعاء، أنها ستشتري 54 قاذفة صواريخ متعددة، ضمن حزمة ترمي إلى تحسين القدرة الدفاعية للبلاد ودعم دورها داخل منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقالت وزارة الدفاع الرومانية إن الجانبين سيتفاوضان بشأن الصفقة بعدما وافق الكونجرس الأمريكي على بيع الحزمة في أغسطس الماضي.

ولم تقم رومانيا العضو بحلف الناتو منذ 2004، سوى العام الماضي برفع نفقات الدفاع لـ2 % من إجمالي الناتج المحلي، وهو البداية التي يطلبها الحلف العسكري وجرى جعلها أولوية مؤخرا في عهد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت بوابة " هوت نيوز دوت رو" الإخبارية أن الحكومة الرومانية قدمت خطة لم يتم إعلانها للبرلمان تخصص ما إجماليه 3ر9 مليار يورو (07ر11مليار دولار)، لنفقات الدفاع بين 2017 و 2026. وأكثر من نصفها مخصصا للدفاع ضد الهجمات الجوية.