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تسمم 9 أشخاص بسبب طعام ملوث في طوخ

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مصراوي Masrawy

تسمم 9 أشخاص بسبب طعام ملوث في طوخ

07:30 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

تسمم 9 أشخاص بسبب طعام ملوث في طوخ

تسمم - أرشيفية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

استقبل مستشفى جامعة بنها، اليوم الأربعاء، 9 حالات مصابين بحالات تسمم، وجرى إسعافهم وإعطاؤهم العلاج اللازم.

من جانبه، أكد الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن حالات التسمم التي شهدتها قرية جزيرة الأحرار التابعة لمركز طوخ بسبب تناول طعام ملوث.

وأضاف الطباخ في تصريحات له، اليوم الأربعاء، أن الـ 9 حالات كانوا مصابين بأعراض قيء وإسهال ومغص وتلبك معوي، وأنه جرى إسعافهم وإعطاؤهم العلاج اللازم، وغادروا جميعًا المستشفى في حالة جيدة، نافيًا وجود حالات خطرة بينهم.

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مصراوي Masrawy

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