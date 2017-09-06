تسمم 9 أشخاص بسبب طعام ملوث في طوخ
تسمم 9 أشخاص بسبب طعام ملوث في طوخ
07:30 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017
تسمم - أرشيفية
القليوبية - أسامة علاء الدين:
استقبل مستشفى جامعة بنها، اليوم الأربعاء، 9 حالات مصابين بحالات تسمم، وجرى إسعافهم وإعطاؤهم العلاج اللازم.
من جانبه، أكد الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن حالات التسمم التي شهدتها قرية جزيرة الأحرار التابعة لمركز طوخ بسبب تناول طعام ملوث.
وأضاف الطباخ في تصريحات له، اليوم الأربعاء، أن الـ 9 حالات كانوا مصابين بأعراض قيء وإسهال ومغص وتلبك معوي، وأنه جرى إسعافهم وإعطاؤهم العلاج اللازم، وغادروا جميعًا المستشفى في حالة جيدة، نافيًا وجود حالات خطرة بينهم.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
الصحة تعتمد 5 ملايين جنيه لتطوير مركز علاج السكر بكفر الشيخ
-
قوافل علاجية مجانية بقرى ومراكز أسيوط
-
والد "توائم أسيوط الخمسة": حياة أطفالي في خطر بسبب نقص الحضانات - صور
-
ضبط 2 طن ملح و189 عبوة أغذية أطفال فاسدة في الغربية
إعلان
إعلان