ترامب: الحل العسكري مع كوريا الشمالية ليس "الخيار الأول"

واشنطن - (د ب أ):

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الحل العسكري في الصراع مع كوريا الشمالية لا يمثل الخيار الأول بالنسبة له.

وقال الرئيس الأمريكي، اليوم الأربعاء، في مطار أندروز:" بالتأكيد ليس هذا خيارنا الأول، لكننا سنرى ما سيحدث".

وسبق هذه التصريحات، إجراء ترامب محادثة هاتفية مع نظيره الصيني شي جين بينج.

ووصف ترامب محادثته مع شي بأنها كانت صريحة وقوية، مضيفًا أنه لن يكون هناك تباعد بشأن ما يحدث في كوريا الشمالية، وتابع أنه اتفق مع شي بنسبة 100% في الأمور المتعلقة بكوريا الشمالية.

وفي إشارة إلى البرنامج النووي والصاروخي لكوريا الشمالية، قال ترامب إن " شي أيضا ليس راغبا في أن يحدث ما يحدث هناك، والرئيس الصيني يود أن يفعل شيئا، وسنرى ما إذا كان سيستطيع أن يفعلها أم لا".

كانت الصين قد أدانت بشدة التجربة النووية الجديدة التى أجرتها كوريا الشمالية، يوم الأحد الماضي، وقدمت احتجاجا رسميا على ذلك.