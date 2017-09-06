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أوغندا تغلق قناة تلفزيونية بسبب ملابس مذيعات توصف بـ"الفاضحة"

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مصراوي Masrawy

أوغندا تغلق قناة تلفزيونية بسبب ملابس مذيعات توصف بـ"الفاضحة"

07:36 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني

كامبالا - (د ب أ):
أغلقت أوغندا محطة تلفزيونية محلية بسبب مذيعاتها اللاتي "يرتدين ملابس فاضحة، حسبما أعلن مسؤولون في البلد المسيحية المحافظة، اليوم الأربعاء.

وتظهر في إحدى فقرات قناة "إيه بي إس" المسيحية المذيعة، التي تقدم نشرة الأخبار، وهي ترتدي ملابس تم وصفها بـ"الفاضحة".

وقال جودفري موتابازي، مدير لجنة الإعلام الأوغندية، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن خطوة وقف عملها (القناة) كانت بسبب ارتداء المذيعات ملابس فاضحة".

وذكرت لجنة الإعلام الأوغندية، في بيان منفصل، إنه تم تعليق رخصة البث لقناة "إيه بي إس" بسبب عدم إكتراثها بالتحذيرات المتكررة بشأن محتوى برامجها "البذيء".

وذكر البيان أن: "(إيه بي إس) استمرت في بث برامج تتنافى مع الحد الأدنى لمعايير البث".

وفي فقرة أخرى، تم نشرها عبر موقع "يوتيوب"، بدلت مذيعة نشرة "إيه بي إس" ملابسها عدة مرات بين عدد من الفقرات حول قضايا تتنوع ما بين الصراع السوري، والفيضانات الكارثية في جنوب آسيا.

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