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"إفريقية البرلمان" تطالب المجتمع الدولي بسرعة التدخل لإنقاذ مسلمي الروهينجا

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مصراوي Masrawy

"إفريقية البرلمان" تطالب المجتمع الدولي بسرعة التدخل لإنقاذ مسلمي الروهينجا

07:28 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

مسلمي الروهينجا

كتب- أحمد علي:

أدان مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية في مجلس النواب، الانتهاكات الوحشية والاعتداءات العرقية في إقليم " البراكين" بدولة ميامنار والتي أسفرت عن تهجير ومقتل المزيد من مسلمي "الروهينجا" بجمهورية اتحاد ميانمار.

وطالب الجندي، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، المجتمع الدولي خاصة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الوحدة الإفريقية والأزهر الشريف بسرعة التدخل لإنقاذ مسلمي ميانمار.

وقال: "هذه المجازر الممنهجة التي تتنافى مع ابسط مبادئ حقوق الإنسان الأساسية مازالت تُرتكب بشكل ممنهج ضد المسلمين"، مطالبًا المجتمع الدولي بأسره سرعة التدخل لوقف هذه المجازر البشعة فى ميانمار.

ودعا جميع الدول الاسلامية والأزهر الشريف سرعة التحرك وعقد مؤتمر عاجل لمنظمة المؤتمر الاسلامى لوقف هذه المجازر غير المسبوقة فى تاريخ الانسانية محذرا من تحول هذه المنطقة الى بؤرة يتمركز فيها الإرهاب والجماعات والتنظيمات الارهابية والتكفيرية خاصة أن جميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية تتجه إلى مثل هذه المناطق لاتخاذها ملاذا لها لانها من اكثر الأماكن أمانًا لها فى الوقت الراهن بعد تضييق الخناق على التنظيمات والجماعات الارهابية والتكفيرية داخل عدد كبير من دول الشرق الأوسط.

وطالب الجندي، من السلطات فى ميانمار باتخاذ جميع الإجراءات لوقف العنف وتوفير الحماية اللازمة لمسلمى الروهينجا مناشدا جميع الدول الافريقية ودول العالم بقطع العلاقات والضغط على ميامنار لوقف المجازر ضد مسلمى الروهينجا.

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مصراوي Masrawy

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