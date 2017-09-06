سيدة تقتل والدها طعنًا بالسكين في الدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

لقي عجوز مصرعه، طعنًا بسكين على يد ابنته داخل مسكنه، بمنطقة المشاية بالمنصورة، إثر نشوب خلافات عائلية بينهما.

تلقى اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من مدير إدارة شرطة النجدة، بورود بلاغ من أهالي منطقة المشاية أمام نادي جزيرة الورد بالمنصورة، بالعثور على جثة "باهر.ا.ا"، 68 سنة، مصاب بعده طعنات بالبطن والصدر داخل مسكنه.

انتقل الرائد أبو العزم فتحي منصور، رئيس مباحث قسم أول المنصورة، ومعاونة النقيب أحمد جعفر، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن خلافًا وقع بين المجني عليه وابنته "غادة"، 35 سنة، قامت على إثره بطعنه بسكين، ما أدى إلى مصرعه في الحال.

وألقت قوة من ضباط مباحث القسم، القبض على المتهمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، فيما نُقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة العام الجديد، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.