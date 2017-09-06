مقتل 2 من مسلحي داعش في سيناء

العريش - أشرف سويلم:

قالت مصادر أمنية في شمال سيناء إن قوات الأمن قتلت مسلحين اثنين يشتبه في انتمائهما لفرع تنظيم داعش، بالقرب من مزارع الزيتون جنوب مدينة العريش.

وأضافت المصادر أن القوات هاجمت مجموعة من المسلحين بعد أن أطلقوا النار على كمين الصفا في جنوب العريش.

قبلها، أصاب قناصة من التنظيم رائد شرطة يدعى إسلام عادل المقدم، 35 سنة، بطلق ناري في الجانب الأيمن، وأمين شرطة يدعى محمد عبد الحافظ عبد الغني، 30 سنة، بطلق ناري في زراعه الأيمن.

نقل الضابط وأمين الشرطة إلى مستشفى العريش لتلقي العلاج اللازم. فيما تطارد القوات بعض المسلحين الفارين.