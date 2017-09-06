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ميل برج سكني بشارع ابن الفارض بطنطا يثير الذعر بين الأهالي

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مصراوي Masrawy

ميل برج سكني بشارع ابن الفارض بطنطا يثير الذعر بين الأهالي

07:15 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

ميل برج سكني بشارع ابن الفارض بطنطا يثير الذعر بين الأهالي

الغربية - مروة شاهين:

قرر اللواء طلعت منصور سكرتير عام محافظة الغربية، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنه هندسية لمعاينة برج سكني جديد بشارع ابن الفارض بطنطا، إثر حدوث ميل به، ما أصاب سكانه وسكان الابراج المجاورة بحالة من الذعر خوفًا من سقوط البرج عليهم.

كانت غرفة عمليات المحافظة، تلقت بلاغًا بحدوث ميل ببرج سكني بشارع ابن الفارض، فيما انتقل سكرتير عام المحافظة وجرى تطويق المنطقة وعمل المعاينة على الطبيعة من قبل اللجنة الهندسية، لبيان الموقف ومدى خطورة الميل، الذي يرجح أنه حدث بسبب خلل في التربة لإنشاء برج جديد بجواره، فضلاً عن طوابقه الزائدة.

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