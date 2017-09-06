السيسي يشهد غدًا منتدى الأعمال المصري الفيتنامي
السيسي يشهد غدًا منتدى الأعمال المصري الفيتنامي
07:17 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هانوي- (أ ش أ):
يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح غدًا الخميس، اجتماع منتدى الأعمال المصري الفيتنامي، ثم يلتقي مع رئيس الوزراء الفيتنامي ورئيسة الجمعية الوطنية الفيتنامية.
صرح بذلك السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية .
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل صباح الأربعاء، إلى جمهورية فيتنام قادمًا من مطار شيامن الدولي بالصين، وذلك عقب مشاركته في قمة مجموعة "البريكس" التي عقدت خلال الفترة من الثالث إلى الخامس من سبتمبر الجاري، كأول رئيس مصري يزور فيتنام منذ بداية العلاقات بين القاهرة وهانوي.
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