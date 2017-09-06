مقتل شاب في مشاجرة بسبب الخلاف على فتاة بالجيزة

كتب- محمد شعبان:

لقي شاب مصرعه متأثرًا بإصابته، وذلك بعدما أطلق عليه ٣ عاطلين النيران بسبب خلاف على فتاة في منطقة منشأة القناطر.

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بمقتل شاب أثناء تواجده برفقة فتاة داخل مزرعة بدائرة المركز.

دلت التحريات بأنه أثناء تواجد المجني عليه برفقة فتاة داخل المزرعة اعترض طريقه ٣ شباب ونشبت بينهما مشاجرة بسبب الخلاف على الفتاة، وسرعان ما تطور الأمر إلى أن قام أحدهم بإطلاق النيران على المجني عليه من سلاح كان بحوزته محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

نجح رجال المباحث في القبض على المتهمين بعد تحديد هويتهم مكان اختبائهم، حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.