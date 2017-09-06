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بالصور.. ضبط مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

بالصور.. ضبط مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بكفر الشيخ

07:06 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

ضبطت حملة تموينية، بإدارة تموين مركز سيدي سالم بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، وتحت إشراف محسن مخلوف مدير عام الإدارة، مستحضرات تجميل، منتهية الصلاحية، بأحد المحال التجارية المتخصصة في بيع مستحضرات التجميل، وزيوت الشعر.

كان محسن مخلوف مدير عام إدارة تموين مركز سيدي سالم، وجه حملة من جهاز الرقابة التموينية بالإدارة، ضمت محمود الجمل، ومحمد أبو خوات، ومحمد شاكر، ومحمد الرويحى، وتحت إشراف السيد مرشدي عليوة، مدير جهاز الرقابة التموينية بالإدارة، للمرور على المحال التجارية، بمدينة سيدي سالم، لضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الحملة عن ضبط 57 زجاجة وعلبة زيت شعر، و5 عبوات مزيل طلاء أظافر، و15 عبوة صبغات شعر، و15 زجاجة شامبو زيت الكوبرا، وجميعها منتهية الصلاحية، ومحظور تداولها وبيعها للجمهور، حفاظًا على الصحة العامة.

جرى التحفظ على كافة المضبوطات بمعرفة أعضاء الحملة، تحت تصرف النيابة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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