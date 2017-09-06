"تعليم بورسعيد": انتهاء الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد بمدارس بورفؤاد
"تعليم بورسعيد": انتهاء الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد بمدارس بورفؤاد
07:03 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017
محافظ بورسعيد
بورسعيد - طارق الرفاعي:
أكد علاء الدسوقي، مدير ادارة بورفؤاد التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، أنه جرى الانتهاء من استعدادات المدارس بالإدارة لاستقبال العام الدراسي الجديد.
وأشار "الدسوقي"، في تصريحات صحفية، إلى أنه تم الاهتمام بالنظافة العامة داخل فصول المدارس وإزالة الملصقات والتشوهات من على أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء، وأعمال التشجير وتقليم الأشجار داخل وخارج المدارس، بالإضافة إلى صيانة الفصول ورفع كفاءة الإنارة بها، مع توافر متطلبات الدفاع المدني من حنفيات للحريق وتوصيلات المياه اللازمة.
وأشار مدير الإدارة إلى أنه جار التنسيق بين الإدارة التعليمية ورئيس مدينة بورفؤاد، وإدارة تحسين البيئة، وشرطة المرافق لرفع كافة الإشغالات وبؤر الباعة الجائلين، وتكثيف النظافة بمحيط المدارس، مع رفع كفاءة الإنارة، والتأكد من عملها وإحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس، وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها حفاظًا على سلامة الطلاب.
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