وظائف جديدة بشركة مياه الشرب في الدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، اليوم الأربعاء، فتح باب التقدم للوظائف الشاغرة بالشركة بنظام التعاقد لوظيفة سائق درجة أولى مهنية، ثانية مهنية، ثالثة مهنية، سائق معدات ثقيلة، للحاصلين على الشهادة الإعدادية بحد أقصى، وفتح باب التقدم لوظيفة "محصل بنظام العمولة"، للحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية.

وقالت الشركة في بيان رسمي عبر موقعها الإلكتروني: "إن الشروط العامة لشغل هذه الوظائف المعلن عنها، أن يكون المتقدم تم تحديد موقفه من الخدمة العسكرية، وألا يزيد السن في1-1-2018 عن 30 عامًا، وقبول العمل طبقًا لنظام ومواعيد العمل في الشركة، وفي أي فرع من فروعها، واجتياز الاختبارات التي يجري تحديدها بمعرفة الشركة، بالإضافة إلى اجتياز المتقدم اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة.

وأشارت الشركة، إلى أن تقديم الطلبات إلكترونيا على النموذج المعد فقط على الموقع، ولن يلتفت لأي طلبات ترد للشركة باليد أو البريد، ويلتزم المتقدم شخصيًا بإحضار أصول وصور المستندات عند طلبها.

وأكدت الشركة، أنه سيتم الإعلان عن موعد ومكان الاختبارات على موقع الشركة الإلكتروني، والشركة غير ملزمة بإخطار المتقدمين بالبريد بميعاد ومكان الاختبار.

وللتقدم للوظائف المعلنة يمكن التسجيل من خلال الرابط: http://www.dkwasc.com.eg/