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تسمم 8 أشخاص من أسرة واحدة بالقليوبية لتناولهم «مياه مفلترة»

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تسمم 8 أشخاص من أسرة واحدة بالقليوبية لتناولهم «مياه مفلترة» تسمم 8 أشخاص من أسرة واحدة بالقليوبية لتناولهم «مياه مفلترة»

التحرير

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شهدت قرية جزيرة الأحرار التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، إصابة 8 حالات من أسرة واحدة باشتباه تسمم جراء تناولهم مياه غير معلومة المصدر من إحدى المحطات الأهلية، على الفور تم نقلهم المصابين لمستشفى الجامعة ببنها وتحويل حالة واحدة لمستشفى الكويتى الخاصة لخطورة حالته.

وأكد الدكتور يسرى سعيد، مدير مستشفى الجامعة ببنها، أن المستشفى استقبلت 7 حالات هم "منى الشحات محمد" 32 سنة وشقيقها "محمد" 40 سنة، والأطفال "حسن محمد" 8 سنوات وشقيقيه "عبد الله" و"أحمد" 6 سنوات، ورقية على بيومى 55 سنة، وفوزية رفاعى 65 سنة، جميعهم مصابين بأعراض تسمم قئ وإسهال ومغص وتلبك معوى، مضيفًا أن جميع الحالات تم إسعافهم واستجابوا للعلاج.

وأشار مدير المستشفى في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن المصابين  ظهرت عليهم الأعراض بعد تناولهم مياه "مفلترة" اشتروها من إحدى المحطات الأهلية الموجودة بالقرية .

من جانبه، أرسل الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، لجنة من الطب الوقائى بمديرية الصحة بمعمل متنقل للنزول إلى القرية لأخذ العينات من محطة بيع جراكن المياه وعينات أخرى من جراكن المياه الموجودة بمنازل المصابين وأرسلها للمعامل المركزية لتحليلها والوقف على أسباب تلوثها .

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التحرير

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