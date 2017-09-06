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ضبط ٢٤٨ قضية تموينية ومصادرة ٢١ طن دقيق مدعم بالدقهلية

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مصراوي Masrawy

ضبط ٢٤٨ قضية تموينية ومصادرة ٢١ طن دقيق مدعم بالدقهلية

06:38 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

ضبط ٢٤٨ قضية تموينية ومصادرة ٢١ طن دقيق مدعم بالدقهلية

أرشيفية

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، ضبط ٢٤٨ قضية تموينية ومصادرة ١٠ أطنان دقيق مدعم و٥ أطنان مقررات تموينية، ١١ طن منتج مغشوش تجاريا خلال ايام عيد الأضحى المبارك.

وقال محافظ الدقهلية، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: "إن تلك المضبوطات ضمن الجهود المبذولة من جانب إدارة مباحث ، بالتنسيق مع الأجهزة والإدارات المعنية، من خلال الحملات المكثفة طوال أيام عيد الأضحى، والتي أسفرت عن ضبط العديد من القضايا في جميع المجالات منها ١٤ ألف رغيف مدعم، و ١٠٨ قضايا عدم الإعلان عن التسعيرة ، ١٠٣ منشأة بدون ترخيص، و٣ قضايا في مجال أنفلونزا الطيور، وإعدام ٣٥ طائرًا متنوعًا.

وشدد المحافظ، على ضرورة المتابعة المستمرة وإحالة جميع القضايا إلى النيابة لإعمال شئونها، مع ضرورة بذل المزيد من الجهود للحفاظ على أموال الدولة ومكافحة تهريب السلع المدعمة، وتوفير كافة السلع للمواطنين، لا سيما التموينية والغذائية والطبية .

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