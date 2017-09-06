"تعليم الفيوم" تشدد على الانتهاء من استعدادات العام الدراسي الجديد

الفيوم – حسين فتحي:

شدد الدكتور عادل عبد المنعم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، على سرعة الانتهاء من كافة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2017/2018، وإعداد الجدول المدرسي وتوزيع المهام والأدوار على المعلمين، وكذلك سرعة الانتهاء من الصيانة والإنارة، وإعداد قوائم الفصول وحث المعلمين على تجهيز التحضير واعتماد توزيع المنهج والتحضير من مدير المدرسة.

جاء ذلك خلال لقاء وكيل الوزارة، ومسئولي الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وطالب عبد المنعم، خلال اللقاء بسرعة سد العجز في المدارس من خلال إنهاء ندب المعلمين الزيادة في إدارتي شرق وغرب الفيوم فورًا ومن يتقاعس عن تنفيذ ذلك يحال للمساءلة القانونية.

كما شدد على ضرورة رفع علم مصر بمكان ظاهر بالمدرسة، وأيضًا ضرورة تفعيل لائحة الانضباط المدرسي.

وحذر من ظاهرة دخول الدراجات البخارية والسيارات داخل المدارس، إضافة إلى دمج التكنولوجيا الحديثة بالمدارس من خلال اتصال كافة المدارس بالإنترنت، وتفعيل دور بنك المعرفة المصري وتوظيف استخدام السبورة الذكية التوظيف الأمثل لخدمة العملية التعليمية بالمدرسة.

وطالب بسرعة إزالة العبارات المسيئة من على أسوار المدارس وتزيينها بعلم مصر، وعبارات تحث على التمسك بالقيم والمبادئ والاخلاق الحميدة والعلم والتعلم وحب الوطن.