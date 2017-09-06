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اعتقال شخصين عقب العثور على عبوات ناسفة في باريس

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مصراوي Masrawy

اعتقال شخصين عقب العثور على عبوات ناسفة في باريس

06:32 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

اعتقال شخصين عقب العثور على عبوات ناسفة في باريس

الشرطة الفرنسية

باريس - (د ب أ):
عثر المحققون الفرنسيون على مواد صناعة عبوات ناسفة في شقة في إحدى ضواحي العاصمة باريس، واعتقلوا شخصين، حسبما قالت مصادر قضائية لوكالة الأنباء الألمانية.

وتولى رجال مكافحة الإرهاب وجهاز الاستخبارات التحقيق مع المشتبه بهم فيما يتعلق بمزاعم قيامهم بتشكيل خلية إرهابية، وكذلك حيازة ونقل وتصنيع عبوات ناسفة.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الشرطة نفذت المداهمة في مقاطعة فيلجويف عقب تلقي معلومات.

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