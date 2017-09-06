حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية يطالب السكان بالاستعداد لمواجهة إعصار "إرما"
حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية يطالب السكان بالاستعداد لمواجهة إعصار "إرما"
06:25 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017
واشنطن - (د ب أ):
حذر حاكم ولاية فلوريدا - جنوب الولايات المتحدة - من أن إعصار إرما قد يكون أقوى عاصفة تضرب الولاية.
وقال الحاكم ريك سكوت: "العاصفة أكبر وأسرع وأقوى من الإعصار أندرو"، مشيرا إلى عاصفة ألحقت أضرارا بالولاية قبل 25 عاما في أغسطس 1992.
وكانت هذه العاصفة الأكبر التي تضرب الولاية والأكثر تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة حتى وقوع إعصار كاترينا في عام 2005.
ودعا سكوت سكان الولاية إلى الاستعداد الكامل، مؤكدا أن مسار العاصفة غير واضح بعد أن كان من المقرر أن تضرب فلوريدا كيز، جزر تقع قبالة الساحل الجنوبي الغربي للولاية، الأحد الماضي.
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