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وزير النقل الروسي: لاتوجد ضرورة لفحص التدابير الأمنية في مطار القاهرة الدولي

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مصراوي Masrawy

وزير النقل الروسي: لاتوجد ضرورة لفحص التدابير الأمنية في مطار القاهرة الدولي

06:24 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

وزير النقل الروسي: لاتوجد ضرورة لفحص التدابير الأمنية في مطار القاهرة الدولي

وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف

كتب - عبدالعظيم قنديل:

قال وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف، اليوم الاربعاء، إنه لاتوجد ضرورة لفحص التدابير الأمنية في مطار القاهرة الدولي، مضيفًا: "أن قرار استئناف الرحلات الجوية بين وروسيا أصبح في يد الروسية".

وأشار الوزير الروسي، في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية، إلى أن التقرير حول نتائج الفحص الأمنى لمطار القاهرة قد تم ارساله إلى الحكومة الروسية، مؤكدًا أنه يتم النظر في قضية استئناف الرحلات الجوية بين ومصر على أعلى مستوى.

كما أضاف سوكولوف بأن مصر مستعدة لتوقيع بروتوكول مع روسيا بشأن أمن الطيران، حيث قال: "نظريا، هناك شروط مسبقة، لكن يتم بحث هذه القضية على أعلى مستوى".

وكان وفد أمني روسي أجرى نهاية يوليو الماضي تفتيشا على إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب والبضائع والطائرات بمطار القاهرة.

يشار إلى أن روسيا أعلنت، في أكتوبر 2015، تعليق الرحلات الجوية من وإلى مصر بعد تحطم طائرة الركاب الروسية "إيرباص-321" فوق جزيرة سيناء، والتي أسفرت عن مقتل 224 شخصًا.

ومنذ ذلك الحين تطالب موسكو القاهرة بتشديد الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية.

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مصراوي Masrawy

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