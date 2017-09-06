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​ألف حاج من مصابي وأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة يعودون للقاهرة

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مصراوي Masrawy

​ألف حاج من مصابي وأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة يعودون للقاهرة

06:14 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

​ألف حاج من مصابي وأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة يعودون للقاهرة

القاهرة- أ ش أ:

عاد إلى القاهرة ألف حاج من مصابي وأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة، قادمين على متن 3 طائرات سعودية من المدينة المنورة بعد أدائهم مناسك الحج، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وكان في استقبالهم عدد من قيادات المطار لتوفير كل وسائل الراحة لهم ومساعدتهم فى إنهاء إجراءات وصولهم، وتم توفير حافلات لنقلهم إلى أقرب مكان لمقار إقامتهم.

كما عاد إلى القاهرة أولى أفواج حجاج القرعة، على الجسر الجوي الذي تنظمه شركة للطيران لإعادة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى المطارات المصرية، حيث رفعت سلطات المطار حالة الطوارئ داخل الصالة الموسمية المخصصة لرحلات الحج والعمرة ومبنى الركاب "2" والتي تسير منها رحلات الخطوط .

كما انتظمت الخدمات الأمنية داخل وخارج الصالات لتنظيم الوضع خاصة بين المستقبلين الذين تواجدوا أمام صالات الوصول بكثافة لاستقبال ذويهم من الحجاج ، وتم الدفع بأعداد إضافية من ضباط الجوازات لسرعة إنهاء إجراءات وصول الحجاج خاصة على الطائرات ذات الطراز العريض بما يزيد عن 250 راكبا، كما تم الدفع بأعداد إضافية من المراقبين الصحيين لسرعة ملاحظة الحالة الصحية للحجاج أثناء إنهاء الاجراءات، كذلك قامت الإدارة المركزية لجمارك المطار بزيادة أعداد مأموري الجمارك داخل الصالات للمساعدة في التيسير على الإجراءات على الحجاج .

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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