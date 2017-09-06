محافظ سوهاج: تطوير شامل لمصانع أخميم الإنتاجية

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سوهاج – عمار عبد الواحد:

قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج: إن لجنة متخصصة من مديرية الإسكان والوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، عاينن مصانع أخميم الإنتاجية لعمل مقايسات للتطوير الشامل للمصانع، من حيث الإنشاءات وتركيب ماكينات جديدة حديثة للتدريب والتشغيل وإنشاء خط إنتاج جديد، وبحث إنشاء معرض لتسويق منتجات تلك المصانع.

وأوضح "عبد المنعم"، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن خطة التطوير الشامل لتلك المصانع ستكون بتمويل من البنك الدولي.

من جانبه، أوضح محمود إمام، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، أن المصانع الإنتاجية تقدم منتجاتها للمدارس والهيئات والمؤسسات وجميع المصالح الحكومية، حيث تنتج الأثاث المدرسي وغرف النوم والأنتريهات والمظلات المعدنية التي تستخدم بمواقف السيارات وأمام بعض المصالح للوقاية من أشعة الشمس والأمطار، وذلك بأسعار مخفضة عن نظيرتها بالأسواق.