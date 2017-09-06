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مصدر أمني بالمنوفية: الطب الشرعي طلب استخراج جثث الأطفال الثلاثة لتشريحها

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مصراوي Masrawy

مصدر أمني بالمنوفية: الطب الشرعي طلب استخراج جثث الأطفال الثلاثة لتشريحها

06:02 م الأربعاء 06 سبتمبر 2017

مصدر أمني بالمنوفية: الطب الشرعي طلب استخراج جثث الأطفال الثلاثة لتشريحها

وفاة الأطفال

المنوفية مروة فاضل:

أعلن مصدر أمني، بمديرية أمن المنوفية، اليوم الأربعاء، أن الطب الشرعي طلب استخراج جثث الأطفال الأشقاء الثلاثة، عقب وفاتهم في ظروف غامضة خلال 10 أيام، بقرية كفر بني غريان بمركز قويسنا.

وأضاف المصدر، أن النيابة أرسلت خطابًا للطب الشرعي للسؤال حول وفاة الأطفال، ولكنه أكد أنه لن يستطيع تحديد السبب سوى بتشريح الجثث وأخذ عينات من المعدة لتحديد سبب الوفاة.

وأوضح، أن النيابة وافقت على استخراج الجثث الثلاثة لتشريحها لبيان سبب الوفاة، لكنها لم تحدد ميعادًا معينًا لاستخراجها.

كانت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة في محافظة المنوفية، انتقلت، السبت الماضي، إلى قرية كفر بني غريان التابعة لمركز قويسنا؛ للتحقيق في وفاة الأطفال الثلاثة.

وشكلت سرور لجنة برئاستها وعضوية كل من مدير الطب الوقائي بالمديرية، ومدير الحميات، ومدير الإدارة الطبية بقويسنا، وفريق الوقائي بالإدارة، في حضور مجدي أبو السعد رئيس مجلس مدينة قويسنا.

والتقت سرور، أهالي الأطفال المتوفين، فيما نفى سامي السيد سليمان عزب "من أهل الأطفال"، صلة القرابة بين والد ووالدة الأطفال الثلاثة.

كما أكد فرج عبد الحميد، جد الأطفال، أن أحفاده توفوا في فترات متقاربة؛ إذ توفيت "وفاء – سنة واحدة" في 16 أغسطس، ولحقها شقيقها "طلعت - 3 سنوات ونصف" بعدها بـ 3 أيام، ثم شقيقتهم الثالثة "حنين - 4 سنوات ونصف" أول أيام عيد الأضحى، دون سبب طبي معروف.

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