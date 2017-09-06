مدير أمن القاهرة يتفقد مأموريات ترحيل المساجين وتأمين محكمة القاهرة الجديدة

كتب - فتحي سليمان:

فاجئ اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، خطوط سير عدد من مأموريات ترحيل المتهمين للمحاكم للتأكد من استكمال كافة عناصر التأمين من حراسات وقيود حديدية وسيارة ترحيلات مؤمنة بشكل كامل.

وتفقد مدير الأمن، خدمات تأمين محكمة القاهرة الجديدة، للتأكد من تطبيق الخطط الأمنية التي تم اعتمادها لتوفير أقصى درجات التأمين للمحكمة والجلسات المنعقدة بها وتأمين عرض المتهمين على كافة الجلسات المنعقدة بالحراسة اللازمة وفقاً لدرجة خطورة كل منهم.

ووجه مدير الأمن، بتخصيص بوابات وخطوط سير للمترددين على المحكمة بعيدًا عن خطوط سير المتهمين وسيارات الترحيلات وكلف كافة قيادات المديرية كلا فيما يخصه بفحص سيارات الترحيلات وصلاحيتها لتأمين مأموريات الترحيل بصفة دورية قبل كل مأمورية.

حرص مدير الأمن على مناقشة أفراد الحراسة صحبة المتهمين للوقوف على مدى إلمامهم بمهام عملهم وكيفية التصرف في كافة المواقف كما كلف القيادات الميدانية بالمتابعة المستمرة مع التأكيد على اكتمال قوام الخدمات واختيار العناصر المكلفة بالترحيل من المشهود لهم بالكفاءة لضمان عدم حدوث أية ثغرات بما يحقق أقصى درجات التأمين لكافة مأموريات الترحيل.

يُذكر أن سجينين هربا من داخل سيارة ترحيلات أثناء عبورها بطريق الأوتوستراد المعادي مساء يوم 27 أغسطس المنصرم، بسبب حدوث خللًا أمنيًا في سيارة ترحيل بعض المتهمين من محكمة أكاديمية الشرطة أثناء سيرها في طريقها لسجن طرة.